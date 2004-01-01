Краски Европейского Севера

Европейский Север в названии выставки имеет под собой игру слов и смыслов. С одной стороны, в русском языке существует с советских времен устойчивое словосочетание «Европейский Север». Это словосочетание обладает особым историческим советским значением, где «европейским» могла быть только географически находящаяся в Европе часть СССР. То есть, безусловно, и Карелия, и Мурманская область, и Архангельская область, республика Коми, Ненецкий автономный округ и Вологодская область.

С другой стороны, в современном русском языке существует неустойчивое сочетание слов «европейский север», прямо равное словосочетанию «север Европы».

Сергей Опульс живописал и с одной стороны, и с другой стороны, и эти картины зрители увидят на выставке. Так живописная ткань объединяет ткань словесную на одной художественной выставке, и, возможно, на одной стене.

На выставке представлены работы с Норвежского пленэра 2016 года и многочисленных поездок Сергея Опульса в приграничные с Финляндией районы Ленинградской области.