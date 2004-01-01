Осенью 2017 года Детская школа искусств №1 в 43-й раз открыла свои двери для юных талантов. Школа знакомит юных мурманчан с великим миром музыки, танца и изобразительного искусства. За годы существования из стен школы вышло немало одаренных людей, посвятивших свою дальнейшую жизнь искусству.

В 1989 году в ДШИ №1 появились первые юные художники. У истоков создания художественного отделения школы стояли такие замечательные педагоги как Ширяева Валентина Николаевна, Кузьмина Любовь Валентиновна, Демшина Елена Дмитриевна, Пеляк Елена Васильевна. За 28 лет нелегкой, но плодотворной работы, отделение выпустило почти 700 учащихся, многие из которых выбрали творческую профессию – стали дизайнерами, архитекторами, модельерами, художниками – иллюстраторами, учителями изобразительного искусства. Некоторые из бывших учеников привели к своим любимым учителям – «художникам» уже своих детей, а кое-кто из выпускников вернулся на художественное отделение в качестве преподавателя.

Юные художники Детской школы искусств №1 и их преподаватели приглашают посетить выставку «Краски детства». На выставке представлены работы из фонда художественного отделения школы, сделанные учениками 2-5 классов за последние 4 года под руководством преподавателей Омельчук Е.А., Тихомировой О.Ю., Полуяновой И.А., Толшиной А.В., Костеловой А.В. , Мороза К.М. Экспонаты отличаются разнообразием художественных техник и тем. Это графика и живопись, батик и витраж. Натюрморты и пейзажи, иллюстрации к сказкам и литературным произведениям, рисунки, посвященные истории нашей Родины, городу Мурманску и школьной жизни не оставят равнодушными посетителей выставки.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1