Краса Заполярья 2018. Открытый кастинг
Стань одной из 25 красавиц, которые больше всего понравятся жюри и пройдут в финал конкурса!
Стань одной из 25 красавиц, которые больше всего понравятся жюри и пройдут в финал конкурса!
Хочешь стать Красой Заполярья 2018 и представлять наш регион на общероссийских конкурсах красоты?
Мы будем ждать всех, кто хочет стать частью самого зрелищного проекта в области красоты всего региона и оставить свой след в истории города!
Основные требования к участницам:
возраст от 15 до 25 лет
рост от 168см
российское гражданство
отсутствие видимых шрамов и татуировок
Все пришедшие смогут увидеть и услышать претенденток на титул Красы Заполярья и стать непосредственным свидетелем процесса выбора участниц.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса
Подробности по телефону: 8 (8152) 78-40-30
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