Краса Заполярья 2018. Открытый кастинг

Стань одной из 25 красавиц, которые больше всего понравятся жюри и пройдут в финал конкурса!

Хочешь стать Красой Заполярья 2018 и представлять наш регион на общероссийских конкурсах красоты?

Мы будем ждать всех, кто хочет стать частью самого зрелищного проекта в области красоты всего региона и оставить свой след в истории города!

Основные требования к участницам:

возраст от 15 до 25 лет

рост от 168см

российское гражданство

отсутствие видимых шрамов и татуировок

Все пришедшие смогут увидеть и услышать претенденток на титул Красы Заполярья и стать непосредственным свидетелем процесса выбора участниц.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса