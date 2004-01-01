139225

Краса Заполярья 2018. Открытый кастинг

Стань одной из 25 красавиц, которые больше всего понравятся жюри и пройдут в финал конкурса!

0
Я иду
Ваша оценка
События: Конкурсы, Краса 2018.

Хочешь стать Красой Заполярья 2018 и представлять наш регион на общероссийских конкурсах красоты?

Мы будем ждать всех, кто хочет стать частью самого зрелищного проекта в области красоты всего региона и оставить свой след в истории города!

Основные требования к участницам:

возраст от 15 до 25 лет
рост от 168см
российское гражданство
отсутствие видимых шрамов и татуировок

Все пришедшие смогут увидеть и услышать претенденток на титул Красы Заполярья и стать непосредственным свидетелем процесса выбора участниц.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса

Терраса Bar
28 января
14:00
Цены

Подробности по телефону: 8 (8152) 78-40-30

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?