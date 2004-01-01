Краса Заполярья 2018
Ежегодный региональный конкурс красоты и таланта
Ежегодный региональный конкурс красоты и таланта
Ежегодный региональный конкурс красоты и таланта «Краса Заполярья» – самый ожидаемый проект, не имеющий аналогов в регионе и ставший достоянием Мурманской области, является одним из ярчайших событий Кольского полуострова.
Из года в год дирекцией и организаторами конкурса создается грандиозное сценическое шоу с участием звезд российского шоу-бизнеса, а так же самых красивых девушек региона.
Согласно общероссийскому регламенту, конкурс проводится в 2 этапа. Процесс подготовки конкурса и финальный гала-концерт нацелены не только на выявление наиболее эффектной и красивой девушки для дальнейшего участия и представления Мурманской области на Общероссийских и национальных конкурсах красоты, но и на реальное содействие всем участницам в реализации амбициозных планов на пути к совершенству.
На протяжении 2-х месяцев подготовки к финалу конкурса, с девушками, прошедшими кастинг, работают выдающиеся специалисты нашего региона в области красоты и искусства: хореографы, режиссеры, стилисты, визажисты, парикмахеры, фотографы, психологи, дизайнеры и другие профессионалы.
Требования к участницам из года в год неизменны:
рост от 168 сантиметров
возраст от 15 до 25 лет
российское гражданство
отсутствие видимых шрамов и татуировок
Стань одной из 25 красавиц, которые больше всего понравятся жюри и пройдут в финал конкурса!
Подробности по телефону: 8 (8152) 78-40-30
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