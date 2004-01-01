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Краса Заполярья 2018

Ежегодный региональный конкурс красоты и таланта

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Ограничения: 12+
События: Концерты, Конкурсы, Краса 2018.

Ежегодный региональный конкурс красоты и таланта «Краса Заполярья» – самый ожидаемый проект, не имеющий аналогов в регионе и ставший достоянием Мурманской области, является одним из ярчайших событий Кольского полуострова.

Из года в год дирекцией и организаторами конкурса создается грандиозное сценическое шоу с участием звезд российского шоу-бизнеса, а так же самых красивых девушек региона.

Согласно общероссийскому регламенту, конкурс проводится в 2 этапа. Процесс подготовки конкурса и финальный гала-концерт нацелены не только на выявление наиболее эффектной и красивой девушки для дальнейшего участия и представления Мурманской области на Общероссийских и национальных конкурсах красоты, но и на реальное содействие всем участницам в реализации амбициозных планов на пути к совершенству. 

На протяжении 2-х месяцев подготовки к финалу конкурса, с девушками, прошедшими кастинг, работают выдающиеся специалисты нашего региона в области красоты и искусства: хореографы, режиссеры, стилисты, визажисты, парикмахеры, фотографы, психологи, дизайнеры и другие профессионалы.

Требования к участницам из года в год неизменны:

рост от 168 сантиметров

возраст от 15 до 25 лет

российское гражданство

отсутствие видимых шрамов и татуировок

Официальный сайт конкурса

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Концерты

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28 января,
Терраса Bar
- Краса Заполярья 2018. Открытый кастинг

Стань одной из 25 красавиц, которые больше всего понравятся жюри и пройдут в финал конкурса!

Город Мурманск
c 28 января по 7 апреля
Цены

Подробности по телефону: 8 (8152) 78-40-30

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