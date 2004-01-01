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Краса Заполярья 2017. Презентация участниц

Презентация участниц 15го Юбилейного регионального конкурса красоты и таланта

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События: Конкурсы, Краса 2017, Презентации.

Интересно кто же в этом году поборется за корону главной красавицы региона?

Совсем скоро прекрасных претенденток можно будет увидеть своими глазами!

В lounge café Терасса состоится презентация участниц 15го Юбилейного регионального конкурса красоты и таланта Краса Заполярья 2017!

Терраса
17 февраля
20:00
Цены

Вход свободный

Справки по тел.: 78-40-30

Кто собирается 1

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