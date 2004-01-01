Краса Заполярья 2017. Презентация участниц

Интересно кто же в этом году поборется за корону главной красавицы региона?

Совсем скоро прекрасных претенденток можно будет увидеть своими глазами!

В lounge café Терасса состоится презентация участниц 15го Юбилейного регионального конкурса красоты и таланта Краса Заполярья 2017!