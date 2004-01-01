Краса Заполярья 2017. Открытый кастинг
Стань одной из 25 красавиц, которые больше всего понравятся жюри и пройдут в финал конкурса!
Стань одной из 25 красавиц, которые больше всего понравятся жюри и пройдут в финал конкурса!
Хочешь стать Красой Заполярья 2017 и представлять наш регион на общероссийских конкурсах красоты?
Приходи на кастинг и стань участницей юбилейного сезона ежегодного регионального конкурса
«Краса Заполярья 2017»!
XV региональный конкурс дарит уникальную возможность каждой красивой, уверенной в себе, незамужней девушке проявить себя и завоевать титул королевы красоты всего Заполярья!
Основные требования к участницам:
рост от 168 см
возраст от 15 до 25 лет
российское гражданство
Открытый кастинг состоится 29 января в 14:00 в «Терраса Bar». Все пришедшие смогут увидеть и услышать претенденток на титул Красы Заполярья и стать непосредственным свидетелем процесса выбора участниц.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса
Подробности по телефону: 8 (8152) 78-40-30