Краса Заполярья 2017: Финал

Кому достанется корона и титул главной красавицы региона и кто из участниц отправится представлять Мурманскую область на общероссийском конкурсе «Краса России 2017» узнаем совсем скоро!

Для вас выступит один из самых популярных русских поп-хип-хоп-исполнителей и единственный хип-хоп-артист, чьи треки находятся в горячей ротации всех крупнейших радиостанций страны - ДЖИГАН!

Специальное предложение для гостей конкурса:

«Яндекс Такси» даёт скидку 50% при заказе машины для поездки на финал конкурса в Кольский Районный центр Культуры (Скидка действует только при предъявлении билета).

В 23:00 состоится after-party конкурса и День рождения «Терраса-bar»!