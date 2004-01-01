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Краса Заполярья 2017: Финал

Финал ежегодного регионального конкурса красоты!

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События: Краса 2017, Конкурсы, Концерты.

Кому достанется корона и титул главной красавицы региона и кто из участниц отправится представлять Мурманскую область на общероссийском конкурсе «Краса России 2017» узнаем совсем скоро!

Для вас выступит один из самых популярных русских поп-хип-хоп-исполнителей и единственный хип-хоп-артист, чьи треки находятся в горячей ротации всех крупнейших радиостанций страны - ДЖИГАН!

Специальное предложение для гостей конкурса:

«Яндекс Такси» даёт скидку 50% при заказе машины для поездки на финал конкурса в Кольский Районный центр Культуры (Скидка действует только при предъявлении билета).

В 23:00 состоится after-party конкурса и День рождения «Терраса-bar»!

Терраса Bar
7 апреля
19:30
Цены

1000-3000 р.

Билеты по телефону: 78-40-30

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