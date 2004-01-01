Краса Заполярья 2017: Финал
Финал ежегодного регионального конкурса красоты!
Финал ежегодного регионального конкурса красоты!
Кому достанется корона и титул главной красавицы региона и кто из участниц отправится представлять Мурманскую область на общероссийском конкурсе «Краса России 2017» узнаем совсем скоро!
Для вас выступит один из самых популярных русских поп-хип-хоп-исполнителей и единственный хип-хоп-артист, чьи треки находятся в горячей ротации всех крупнейших радиостанций страны - ДЖИГАН!
Специальное предложение для гостей конкурса:
«Яндекс Такси» даёт скидку 50% при заказе машины для поездки на финал конкурса в Кольский Районный центр Культуры (Скидка действует только при предъявлении билета).
В 23:00 состоится after-party конкурса и День рождения «Терраса-bar»!
1000-3000 р.
Билеты по телефону: 78-40-30
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