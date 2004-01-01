Мини-выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Ивана Федоровича Ушакова

Краеведу И.Ф.Ушакову - 100 лет

Иван Федорович Ушаков - доктор исторических наук, профессор Мурманского государственного педагогического университета, автор фундаментальных трудов о прошлом нашего края.

На выставке можно познакомиться с фотографиями, документами, научными трудами выдающегося краеведа, увидеть печатную машинку, часы, сувениры, принадлежащие ученому.