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Краеведу И.Ф.Ушакову - 100 лет

Мини-выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Ивана Федоровича Ушакова

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События: Выставки.

Иван Федорович Ушаков - доктор исторических наук, профессор Мурманского государственного педагогического университета, автор фундаментальных трудов о прошлом нашего края.

На выставке можно познакомиться с фотографиями, документами, научными трудами выдающегося краеведа, увидеть печатную машинку, часы, сувениры, принадлежащие ученому.

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