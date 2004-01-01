Котёнок по имени Гав
Гастроли Костромского областного театра кукол
Гастроли Костромского областного театра кукол
Нелегко соревноваться театру с мультипликацией, тем более с таким фильмом, как любимый не одним поколением детей «Котёнок по имени Гав». Однако трогательные отношения котёнка с необычным именем Гав и щенка с самым распространённым – Шарик хороши в любом воплощении. Их приключения в театре кукол захватывают юных зрителей, как и на экране телевизора, герои подкупают всех своей простотой и бесхитростностью, которые не позволяют кукольным малышам даже заметить реальную опасность.
Режиссёр-постановщик: Михаил Логинов
В спектакле заняты: Ольга Булкина, Мария Логинова, Андрей Беляев, Евгения Николаева
Продолжительность: 40 минут
300 р.
Комедия положений по пьесе драматурга и сценариста Александра Коровкина
Музыкальная сказка для детей