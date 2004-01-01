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Котёнок по имени Гав

Гастроли Костромского областного театра кукол

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События: Спектакли.Возраст: Детям.

Нелегко соревноваться театру с мультипликацией, тем более с таким фильмом, как любимый не одним поколением детей «Котёнок по имени Гав». Однако трогательные отношения котёнка с необычным именем Гав и щенка с самым распространённым – Шарик хороши в любом воплощении. Их приключения в театре кукол захватывают юных зрителей, как и на экране телевизора, герои подкупают всех своей простотой и бесхитростностью, которые не позволяют кукольным малышам даже заметить реальную опасность.

Режиссёр-постановщик: Михаил Логинов

В спектакле заняты: Ольга Булкина, Мария Логинова, Андрей Беляев, Евгения Николаева

Продолжительность: 40 минут

Театр кукол
8 ноября
10:30
10 ноября
12:00
14:30
Цены

300 р.

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