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Нелегко соревноваться театру с мультипликацией, тем более с таким фильмом, как любимый не одним поколением детей «Котёнок по имени Гав». Однако трогательные отношения котёнка с необычным именем Гав и щенка с самым распространённым – Шарик хороши в любом воплощении. Их приключения в театре кукол захватывают юных зрителей, как и на экране телевизора, герои подкупают всех своей простотой и бесхитростностью, которые не позволяют кукольным малышам даже заметить реальную опасность.

Режиссёр-постановщик: Михаил Логинов

В спектакле заняты: Ольга Булкина, Мария Логинова, Андрей Беляев, Евгения Николаева

Продолжительность: 40 минут