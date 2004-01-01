Юрий Константинович Люкшин – член Союза художников СССР, затем России, член Международной ассоциации искусствоведов, заслуженный художник России, почётный член Российской академии художеств. График, живописец, иллюстратор книг, искусствовед и педагог. Неповторимый стиль, вобравший в себя традиции иконописи, народной картинки и лубка, принёс художнику широкое признание в России и за рубежом. Сегодня Юрий Люкшин стоит в ряду классиков современной петербургской графической школы. Серия «Русские коты» создана в технике гуаши, темперы и аппликации тканью и была с успехом экспонирована на однодневной выставке в Государственном Эрмитаже в 2001 году. Вторая большая серия «Котов Малевича» появилась в конце 2001 года. Буйство цвета и лаконичная новаторская форма Казимира Малевича вдохновили Юрия Люкшина на создание веселых, забавных котов.

В экспозиции выставки «Коты для умножения доброты» будет представлено 34 работы, в том числе из больших авторских серий «Русские коты» и «Коты Малевича»