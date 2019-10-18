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Коста Лакоста

 Концерт молодого поп-исполнителя, участника творческого объединения «143»

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Коста Лакоста – молодой поп-исполнитель, участник творческого объединения «143» (музыкальной «семьи» Элджея) и ценитель винтажного звучания. Благодаря своей творческой универсальности, Лакосте удаётся органично звучать как поверх танцевальной панк-музыки (коллаборации с Элджеем «Sosedi» и Метеориты»), так и радио-дружелюбного мумбатона (сингл «Раздевайся»), однако, его природный элемент и главный источник вдохновения – это поп-музыка 80-ых и 90-ых. Мастерски переосмысляя наследие мирового попа былых эпох, Лакоста создаёт цепкие романтические песни с яркими образами и изящным сексуальным подтекстом.

Несмотря на то, что творчество Лакосты говорит само за себя, сам артист и визуализация его музыки полностью соответствует её духу и лирической фигуре в центре песен – как в жизни, так и в рамках своей музыкальной вселенной Лакоста предстаёт в качестве героя-любовника, чья молчаливая харизма и фактурная внешность рок-звезды идеально передаёт собирательный образ притягательного и уверенного в себе мужчины ушедших времён. На данный момент артист сотрудничает с популярным клипмейкером Максом Шишкиным (работы для Ивана Дорна, Элджея, Матранг), снявшим для Лакосты оригинальные клипы на такие синглы как «Алые Водопады» и «Раздевайся».

Okean Hall
18 октября
23:00
Цены

800 р.

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