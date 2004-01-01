Космонавтика XXI века

Открытая лекция Д. Эпштейна для всех, кто интересуется наукой, техникой и космонавтикой

Информационный центр по атомной энергии г. Мурманска в рамках федерального проекта «Энергия науки» приглашает на «космическую» открытую лекцию Д. Эпштейна для школьников и студентов, учителей и преподавателей, для всех, кто интересуется наукой, техникой и космонавтикой.

Дмитрий Эпштейн, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, преподаватель астрономии расскажет о том, как развивается современная космонавтика и что её ждёт в обозримом будущем.

Место проведения: Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Мурманской областной научной библиотеке, ул. С.Перовской, 21А, 3 этаж.

Коллективные заявки отправлять по адресу: murmanskatom@gmail.com

Справки по телефону: 60-00-78

Все мероприятия бесплатные.