КОСМо
Кольский открытый слёт молодёжи
Кольский открытый слёт молодёжи
Хэй, ребята! Август насыщен событиями!
Какие планы? А может рванем 3 и 4 августа на КОСМо в Полярные Зори?
III Кольский открытый слет молодежи приглашает к участию всех активных, креативных, веселых и энергичных!
Тебя ждут традиционные и нетрадиционные виды спортивных состязаний, а также интеллектуальные, творческие и другие конкурсные активности.
Собирай команду от 10 до 15 человек, из которых не менее двух девушек, и айда в Полярные Зори! Конечно же будем жить в палатках! А как же! С собой иметь все самое необходимое!
За всеми подробностями заходи на молодежный портал «Чердак», смотри положение и подавайте командную заявку!