Хэй, ребята! Август насыщен событиями!

Какие планы? А может рванем 3 и 4 августа на КОСМо в Полярные Зори?

III Кольский открытый слет молодежи приглашает к участию всех активных, креативных, веселых и энергичных!

Тебя ждут традиционные и нетрадиционные виды спортивных состязаний, а также интеллектуальные, творческие и другие конкурсные активности.

Собирай команду от 10 до 15 человек, из которых не менее двух девушек, и айда в Полярные Зори! Конечно же будем жить в палатках! А как же! С собой иметь все самое необходимое!

За всеми подробностями заходи на молодежный портал «Чердак», смотри положение и подавайте командную заявку!