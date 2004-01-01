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Космические приключения

Детский праздник в Пинте!

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События: Детские праздники.

Мы ждем своих самых важных и отважных ребят и девчат!

Сотни лет идет война между Трансформерами и Десептиконами. Бесстрашные автоботы оберегают планету от вторжения злодеев, но сейчас им нужна помощь! Самые смелые ребята присоединятся к команде роботов, чтобы отправиться в невероятное космическое приключение по Вселенной. Вместе с Бамблби юные защитники помогут спасти Землю от катастрофы.

В стоимость входит:

Стол из свежих фруктов
Участие в Шоу
Анимационная программа

Пинта
12 ноября
13:00
Цены

350 р.

Телефон для справок: 45-24-95 

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