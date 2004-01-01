Космические приключения

Мы ждем своих самых важных и отважных ребят и девчат!

Сотни лет идет война между Трансформерами и Десептиконами. Бесстрашные автоботы оберегают планету от вторжения злодеев, но сейчас им нужна помощь! Самые смелые ребята присоединятся к команде роботов, чтобы отправиться в невероятное космическое приключение по Вселенной. Вместе с Бамблби юные защитники помогут спасти Землю от катастрофы.

В стоимость входит:

Стол из свежих фруктов

Участие в Шоу

Анимационная программа