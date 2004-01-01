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Космические эксперименты

Уникальная подборка космоэкспериментов в Фокусе!

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События: Лекции, Мастер-класс, Шоу.Возраст: Детям.

Всё, что нужно знать начинающему космонавту, – за один час!

Уникальная подборка космоэкспериментов! Что происходит с предметами в вакууме? Слышно ли что-нибудь в открытом космосе? Как взаимодействуют магнитные поля звёзд и планет? Как устроен ионный двигатель? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите у нас.

Регистрация по ссылке
Для детей младше 7 лет – обязательное присутствие взрослого сопровождающего!

Фокус
13 апреля
12:00
14 апреля
12:00
Цены

Стоимость участия в научном шоу входит в стоимость посещения музея.
Стоимость посещения музея – 250 рублей.

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