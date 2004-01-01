Космические эксперименты

Всё, что нужно знать начинающему космонавту, – за один час!

Уникальная подборка космоэкспериментов! Что происходит с предметами в вакууме? Слышно ли что-нибудь в открытом космосе? Как взаимодействуют магнитные поля звёзд и планет? Как устроен ионный двигатель? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите у нас.

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