Космические эксперименты
Уникальная подборка космоэкспериментов в Фокусе!
Уникальная подборка космоэкспериментов в Фокусе!
Всё, что нужно знать начинающему космонавту, – за один час!
Уникальная подборка космоэкспериментов! Что происходит с предметами в вакууме? Слышно ли что-нибудь в открытом космосе? Как взаимодействуют магнитные поля звёзд и планет? Как устроен ионный двигатель? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите у нас.
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Для детей младше 7 лет – обязательное присутствие взрослого сопровождающего!
Стоимость участия в научном шоу входит в стоимость посещения музея.
Стоимость посещения музея – 250 рублей.