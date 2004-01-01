Космическая неделя

Программа космической недели включает мероприятия для разных возрастов и интересов.

10 апреля в 14.00 (Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж) Областная научная библиотека приглашает всех желающих на лекцию «Как чувствуют себя живые организмы в космосе». Насколько не приспособлены живые организмы к жизни в космосе? Какие опасности подстерегают космолетчиков на орбите из-за отсутствия атмосферы и гравитации? Каких домашних любимцев можно взять с собой в космос, а каких лучше оставить дома? Кому в космосе лучше всех? Что чувствуют в невесомости живые организмы? Лекцию читает Любовь Ливадина, преподаватель биологии Образовательного Центра «Юниум».

11 апреля в 14.30 (Зал литературы по искусству, 4 этаж) состоится встреча с заведующей филиалом Военно-морского музея ВВС Северного Флота – Татьяной Блаутой. Ее рассказ «Заполярье - кузница космических кадров» перенесет посетителей мероприятия на 58 лет назад, в те годы, когда в ВВС Балтийского и Северного флота служили Юрий Гагарин, Георгий Шонин, Иван Аникеев, которые вошли в первый отряд космонавтов.

11 и 13 апреля на борту атомного ледокола «Ленин» учащиеся гимназий города Мурманска станут участниками «Космического кинозала». Они увидят фильмы с использованием интерактивных столов, а также будет организован сеанс связи по скайпу с молодым ученым, преподавателем кафедры управления космическими полетами Московского государственного университета Александром Прохоровым, который прочитает лекцию «Загадки из космоса».

14 апреля в 15.00 (Конференц-зал, 3 этаж) состоится кинопоказ фрагментов художественных фильмов о космосе под общим названием «Через тернии - к звездам: космическая фантастика на экране".

Космическая фантастика – один из самых популярных жанров кинематографа, так как именно в этих фильмах задействованы самые сложные спецэффекты, подобраны невероятные декорации, а атмосфера сюжета всегда наполнена особой загадочностью. Зритель словно переносится в неизведанные миры, на другие планеты. Зрители увидят фрагменты фильмов: «Аэлита», «Планета бурь», «Москва - Кассиопея», «Через тернии к звездам», «Звездные войны», «Чужие», «Гравитация», «Интерстеллар», «Космическая одиссея 2001» и другие.

15 апреля в 16.00 (Конференц-зал, 3 этаж) библиотека приглашает на литературно-музыкальный вечер «Стартуют в космос корабли...» с участием Народного самодеятельного коллектива Ансамбля солистов «Орфей» Мурманского областного дворца культуры им.С. М. Кирова.

В течение апреля в залах библиотеки будут работать выставки космической тематики. Читателям будут предложены самые интересные издания из фонда библиотеки: книги о космонавтах и великих учёных, журналы по космической технике, фантастика.

14 и 15 апреля – космические выходные в музее занимательных наук «Фокус»: тематические экскурсии и мастер-классы, демонстрация маятника Фуко.