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Ведущие солисты театра «Московская оперетта» Максим Катырев, Артём Маковский, Владислав Кирюхин и балет «Граэль» представляют новое музыкальное шоу «Короли оперетты». Шоу – полное динамики, блеска, элегантности, обаяния и великолепия, в котором нет места для печали!

Солисты шоу исполняют ведущие партии в спектаклях театра «Московская оперетта». На сегодняшний день им аплодируют не только в России, но и за рубежом. За плечами каждого певца победы на различных международных конкурсах и гастроли по всему миру. Совместное выступление этого трио на одной сцене – действительно большая удача, потому что каждый из артистов ведет самостоятельную насыщенную творческую жизнь. Максим Катырев – постоянный участник программы «Романтика Романса» на телеканале «Россия – Культура», Владислав Кирюхин – звезда мюзиклов, Артем Маковский – снимается в кино.

Шоу «Короли оперетты» – это не только арии легкого жанра, но и эстрадные композиции evergreen, и crossover, и конечно же хиты мюзиклов. Настоящим украшением программы станут очаровательные солистки балета «Граэль».

Добро пожаловать на музыкальное шоу «Короли оперетты».