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Королевские ночи

Проводим самый длинный мартовский уикэнд в Че!

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Девушки, милые вы наши прелестницы, красавицы и королевишны! Уже совсем скоро начнутся праздничные выходные, целиком и полностью посвящённые исключительно вам!

Чествовать и радовать вас три дня подряд, мы будем под сладкий аккомпанемент:

  • вашего любимого плейлиста от резидентов и гостей ночи за пультом
  • красочного welcome’а на барной
  • литрового угощения для трёх подруг там-же
  • авторских комплиментов для самых ярких и позитивных принцесс
  • большой королевской фотосессии

А так-же, при поддержке всех лучших акций от «Че», подарков от друзей и партнёров, и во славу Афины!

С наступающим, милые, увидимся совсем скоро!

Чердак
c 7 по 9 марта

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