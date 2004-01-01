Королевские ночи
Проводим самый длинный мартовский уикэнд в Че!
Девушки, милые вы наши прелестницы, красавицы и королевишны! Уже совсем скоро начнутся праздничные выходные, целиком и полностью посвящённые исключительно вам!
Чествовать и радовать вас три дня подряд, мы будем под сладкий аккомпанемент:
А так-же, при поддержке всех лучших акций от «Че», подарков от друзей и партнёров, и во славу Афины!
С наступающим, милые, увидимся совсем скоро!
Международный женский день с международным эротик-шоу!
Международный женский день с международным эротик-шоу!