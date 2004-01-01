Королевские ночи

Ограничения: 18+ FC/DC

Девушки, милые вы наши прелестницы, красавицы и королевишны! Уже совсем скоро начнутся праздничные выходные, целиком и полностью посвящённые исключительно вам!

Чествовать и радовать вас три дня подряд, мы будем под сладкий аккомпанемент:

вашего любимого плейлиста от резидентов и гостей ночи за пультом

красочного welcome’а на барной

литрового угощения для трёх подруг там-же

авторских комплиментов для самых ярких и позитивных принцесс

большой королевской фотосессии

А так-же, при поддержке всех лучших акций от «Че», подарков от друзей и партнёров, и во славу Афины!

С наступающим, милые, увидимся совсем скоро!