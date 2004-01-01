Накануне Международного женского дня Областная научная библиотека приглашает к участию в праздничной программе «Королева Весеннего царства».

В 12:00 (квартирник, 4 этаж) состоится мини-тренинг «Очарование женственности», который поможет раскрыть собственный потенциал привлекательности. Тренинг проведет специалист «Объединения молодежных центров» Мария Прищеп.

С 13:00 до 15:00 (конференц-зал, 3 этаж) будет работать консультант фирмы «Мэри Кей» Ольга Ржевская, которая представит косметическую продукцию, проведет консультации по уходу за лицом, и для желающих сделает красивый макияж.

В 15:00 (Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж) состоится праздничный концерт. Студенты колледжа искусств исполнят классические произведения на струнных инструментах. Артист Областного драматического театра Сергей Гронский прочтет поэтические произведения, посвящённые женщине и весне.

В этот день будут работать выставки изданий: «Так создается красота», «Говорите мамам нежные слова», «Женский силуэт в истории», «Литературный букет для милых дам».