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Короче

Танцуем всю ночь вместе с Dj Deep Touch

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Рупор хороших новостей! Синоптики обещают на эти выходные грозу и ливни! А теперь, одну истерику спустя, вникай в следующий мессадж!

Уютный «Чердачок» продолжает культивировать календарное лето, и уже в эту субботу мы устроим с тобой любимое взору «КОРОЧЕ»!

Тебя ждут:

  • Гость ночи за пультом – Dj Deep Touch, «РАДИО RECORD Мурманск»
  • Солидные угощения для барышень, соответствующих дресс-коду ночи
  • Эпотажный Go-Go перфоманс
  • Летние акции и коктейли, и многое другое

Мы создаём настроение сезона без оглядок на погоду, условия и правила: только ты, мы и бар, в котором танцуют!

Чердак
8 июня
Цены

Бронь столов по телефону: 70-70-42 

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