Ограничения: 18+ FC/DC

Рупор хороших новостей! Синоптики обещают на эти выходные грозу и ливни! А теперь, одну истерику спустя, вникай в следующий мессадж!

Уютный «Чердачок» продолжает культивировать календарное лето, и уже в эту субботу мы устроим с тобой любимое взору «КОРОЧЕ»!

Тебя ждут:

Гость ночи за пультом – Dj Deep Touch, «РАДИО RECORD Мурманск»

Солидные угощения для барышень, соответствующих дресс-коду ночи

Эпотажный Go-Go перфоманс

Летние акции и коктейли, и многое другое

Мы создаём настроение сезона без оглядок на погоду, условия и правила: только ты, мы и бар, в котором танцуют!