Короче
Танцуем всю ночь вместе с Dj Deep Touch
Рупор хороших новостей! Синоптики обещают на эти выходные грозу и ливни! А теперь, одну истерику спустя, вникай в следующий мессадж!
Уютный «Чердачок» продолжает культивировать календарное лето, и уже в эту субботу мы устроим с тобой любимое взору «КОРОЧЕ»!
Тебя ждут:
Мы создаём настроение сезона без оглядок на погоду, условия и правила: только ты, мы и бар, в котором танцуют!
Бронь столов по телефону: 70-70-42
Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю