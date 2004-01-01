Наверное, мало найдется людей, у которых дома нет копилки. Одни использую ее по назначению, то есть собирают туда мелкие деньги, другие же используют ее, как элемент декора.

В экспозиции Мурманского областного художественного музея посетители увидят разнообразные копилки из частных коллекций жителей Заполярья, выполненные из различных материалов.