143498

Копилки

Выставка из цикла выставок «Простые вещи»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Наверное, мало найдется людей, у которых дома нет копилки. Одни использую ее по назначению, то есть собирают туда мелкие деньги, другие же используют ее, как элемент декора.

В экспозиции Мурманского областного художественного музея посетители увидят разнообразные копилки из частных коллекций жителей Заполярья, выполненные из различных материалов.

Художественный музей
c 11 июля по 2 сентября

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?