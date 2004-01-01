Концерт органной музыки

Программа

I отделение:

И.С Бах Прелюдия лярго и фуга до мажор

Г.Ф.Гендель Ария Альцины из оперы «Альцина»

Г.Ф Гендель, ария Адмета из оперы «Адмет»

Г.Ф.Гендель Ария Морганы из оперы «Альцина»

Г.Ф.Гендель, ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»

И.С. Бах Токката и фуга ре минор

Перголези «Стабат матер» ария номер 10

Перголези дуэт (номер 1)



II отделение:



Г.Пьерне Прелюдия соль минор

Дж.Верди Молитва Дездемоны из оперы «Отелло»

Дж. Россини, ария Танкреда из оперы «Танкред»

Дж.Россини Молитва Анны из оперы «Магомед ll»

О.Мессиан Бог среди нас из цикла «Рождество Господне»

Дж. Верди , «Реквием», ария «Liber scriptus»

А.Масканьи «Аве мария»

Каччини-Вавилов, «Аве мария»

Л.де Сан-Мартин Токката «Свобода»

Лука Гаделия и Кристина Эшба – выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных. Лука окончил ее по классу органа, а Кристина – по классу академического вокала. Они – участники многих музыкальных конкурсов. Кристина Эшба в 2011 году представляла Абхазию на фестивале «Восходящие звезды» в Москве, а в 2014 году стала дипломантом Третьего международного конкурса имени Муслима Магомаева. По приглашению Большого театра Кристина Эшба приняла участие в проекте «Барокко. Путешествие» и выступила на сцене главного театра России. Лука Гаделия является обладателем третьей премии и звания лауреата Международного открытого конкурса-фестиваля «Соли Део Глория», который проходит в Москве. Он закончил аспирантуру Московской консерватории и защитил квалификационную работу на тему органных транскрипций.

Владимир Магомадов – солист Большого театра, лауреат международных конкурсов, обладатель уникального голоса – контртенора (самого высокого из мужских оперных голосов). Родился в городе Грозном (Чеченская республика, Россия). С 2002 по 2005 год обучался в Краснодарском государственном университете культуры и искусств, на факультете «Институт искусств» (в настоящее время — «Консерватория»). Как оперный певец, Владимир дебютировал в 2008 году, исполнив партию Орфея в опере К. В. Глюка «Орфей и Эвридика» (Учебный театр ГИТИС, Москва).