Концерт ко Дню победы

День Победы – великий праздник для всей страны. В сердцах людей всегда есть место для гордости за наш народ и Отечество. В этот день мы поклонимся тем, кто сберег от врага нашу Родину.

В знак благодарности за мирное небо над головой заполярные артисты исполнят для зрителей свои лучшие танцевальные и вокальные номера: североморский ансамбль «Мастерок» и мурманский ансамбль эстрадного танца «Форсаж» подарят хореографическую композицию «Катюша», участники вокального ансамбля «Цветные сны» прочитают стихотворения. Песня «Спасибо!» прозвучит в исполнении коллектива эстрадной песни «New stars» из Мурманска и вокального ансамбля «Прямая связь» из Североморска.

В концертной программе примут участие ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль бального танца «Ониона» мурманского Дворца культуры, ансамбль классического танца «Снежинка» Центра дополнительного образования «Лапландия», североморский хореографический ансамбль «Каблучок» и солисты ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, Екатерина Ефремова из Мурманской областной филармонии и народный артист России Игорь Шипков из Санкт-Петербурга.