134044

Концерт джазовой музыки

Концерт Даниила Крамера и Риты Эдмонда

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Рита Эдмонд – выпускница Berklee College of Music в Бостоне. Обладательница Золотой медали музыкального фестиваля American Traditions Competition в Саванне. Победительница Международного конкурса вокалистов имени Билли Холлидей. Хедлайнер джаз-фестиваля Дюка Эллингтона. Участница джазового фестиваля Cape May Jazz Festival. Интерпретации текстов джазовой певицы, чувство свинга, способность наполнить каждую песню особым ощущением полета и полнокровная, мощная, истинная музыкальность делают Риту Эдмонд превосходной джазовой певицей, которая находится на пике своего успеха. Самый «золотоносный» альбом певицы – Sketches Of A Dream.

Даниил Крамер – народный артист России, Почетный член Сиднейского профессионального Джаз-клуба, член Джаз-клуба города Хаппаранда (Швеция), лауреат европейской премии им. Густава Малера. Пианист, аранжировщик, композитор, педагог, телеведущий, общественный деятель. Одна из главных фигур российского джаза и отечественной музыкальной сцены, вся деятельность которого направлена на популяризацию джаза. Автор проекта «Джазовая музыка в академических залах», представленного в филармонических залах России. Владеет традиционным джазом, различными видами современной джазовой музыки, классическим репертуаром. Особое место в творчестве музыканта занимает «Третье течение» (third stream). Участник крупных международных джазовых фестивалей: Munchner Klaviersommer (Германия), Manly Jazz Festival (Австралия), European Jazz Festival (Испания), Baltic Jazz Festival (Финляндия), Foire de Paris (Франция). Арт-директор ряда российских джазовых фестивалей.

Филармония
11 ноября
18:00
Цены

800-1000 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?