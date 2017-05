Концерт джазовой музыки

Рита Эдмонд – выпускница Berklee College of Music в Бостоне. Обладательница Золотой медали музыкального фестиваля American Traditions Competition в Саванне. Победительница Международного конкурса вокалистов имени Билли Холлидей. Хедлайнер джаз-фестиваля Дюка Эллингтона. Участница джазового фестиваля Cape May Jazz Festival. Интерпретации текстов джазовой певицы, чувство свинга, способность наполнить каждую песню особым ощущением полета и полнокровная, мощная, истинная музыкальность делают Риту Эдмонд превосходной джазовой певицей, которая находится на пике своего успеха. Самый «золотоносный» альбом певицы – Sketches Of A Dream.



Даниил Крамер – народный артист России, Почетный член Сиднейского профессионального Джаз-клуба, член Джаз-клуба города Хаппаранда (Швеция), лауреат европейской премии им. Густава Малера. Пианист, аранжировщик, композитор, педагог, телеведущий, общественный деятель. Одна из главных фигур российского джаза и отечественной музыкальной сцены, вся деятельность которого направлена на популяризацию джаза. Автор проекта «Джазовая музыка в академических залах», представленного в филармонических залах России. Владеет традиционным джазом, различными видами современной джазовой музыки, классическим репертуаром. Особое место в творчестве музыканта занимает «Третье течение» (third stream). Участник крупных международных джазовых фестивалей: Munchner Klaviersommer (Германия), Manly Jazz Festival (Австралия), European Jazz Festival (Испания), Baltic Jazz Festival (Финляндия), Foire de Paris (Франция). Арт-директор ряда российских джазовых фестивалей.