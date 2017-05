Концерт джазовой музыки

Певица из города Вашингтон Шэрон Кларк хорошо знает российскую публику, а российская публика, в свою очередь, очень любит эту певицу. За последние годы Кларк неоднократно выступала у нас на фестивалях, в клубах и в Доме музыки с лучшими отечественными джазменами.

На этот раз она впервые выступит с трио пианиста Ивана Фармаковского. Сам Фармаковский – настоящий виртуоз и интересный композитор; контрабасист Сергей Васильев, игравший с братьями Бриль, Алексеем Кузнецовым, Даниилом Крамером и другими мастерами; барабанщик Павел Тимофеев, игравший и с рок-музыкантами (Farlanders Инны Желанной), и с блюзменами, и с джазменами.

Что самое приятное – российская публика открыла певицу практически тогда же, когда и американская, что бывает очень редко. И на родине джаза, и у нас оценили мощь дарования Шэрон Кларк. Голос певицы – летящий, подвижный, с широким диапазоном и приятным теплым тембром. Короче говоря, настоящий «черный» вокал. «Богатый голос, неспешная фразировка, минимум джазовых украшательств… Сара Воэн без «оперности», соединенная с оживленной Ширли Хорн», – охарактеризовала певицу The New York Times. Кстати, в дискографии Шэрон Кларк есть альбом-посвящение Ширли Хорн, Do it Again – My Tribute to Shirley Horn.

К тому же Шэрон Кларк – мастер импровизации; про нее говорят, что она любой простой поп-шлягер может сделать шедевром. На самом деле именно простых поп-шлягеров в ее репертуаре почти нет, зато есть джазовые стандарты, произведения Гершвина, Жобима, The Beatles и многое другое.

Выступают:

Шэрон Кларк (вокал)

Иван Фармаковский (фортепиано)

Сергей Васильев (контрабас)

Павел Тимофеев (барабаны)