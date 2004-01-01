133482

Концерт джазовой музыки

Концерт певицы Шэрон Кларк (США)

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Певица из города Вашингтон Шэрон Кларк хорошо знает российскую публику, а российская публика, в свою очередь, очень любит эту певицу. За последние годы Кларк неоднократно выступала у нас на фестивалях, в клубах и в Доме музыки с лучшими отечественными джазменами.

На этот раз она впервые выступит с трио пианиста Ивана Фармаковского. Сам Фармаковский – настоящий виртуоз и интересный композитор; контрабасист Сергей Васильев, игравший с братьями Бриль, Алексеем Кузнецовым, Даниилом Крамером и другими мастерами; барабанщик Павел Тимофеев, игравший и с рок-музыкантами (Farlanders Инны Желанной), и с блюзменами, и с джазменами.

Что самое приятное – российская публика открыла певицу практически тогда же, когда и американская, что бывает очень редко. И на родине джаза, и у нас оценили мощь дарования Шэрон Кларк. Голос певицы – летящий, подвижный, с широким диапазоном и приятным теплым тембром. Короче говоря, настоящий «черный» вокал. «Богатый голос, неспешная фразировка, минимум джазовых украшательств… Сара Воэн без «оперности», соединенная с оживленной Ширли Хорн», – охарактеризовала певицу The New York Times. Кстати, в дискографии Шэрон Кларк есть альбом-посвящение Ширли Хорн, Do it Again – My Tribute to Shirley Horn.

К тому же Шэрон Кларк – мастер импровизации; про нее говорят, что она любой простой поп-шлягер может сделать шедевром. На самом деле именно простых поп-шлягеров в ее репертуаре почти нет, зато есть джазовые стандарты, произведения Гершвина, Жобима, The Beatles и многое другое.

Выступают:

Шэрон Кларк (вокал)

Иван Фармаковский (фортепиано)

Сергей Васильев (контрабас)

Павел Тимофеев (барабаны)

Филармония
24 сентября
17:00
Цены

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?