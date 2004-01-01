Концерт для саксофона с органом

В программе: Д. Букстехуде, Д.Бедард, А.Марчелло, Ф.Мендельсон и др

Гарри Еприкян (орган) с отличием окончил музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и поступил на фортепианный факультет консерватории в классы профессоров И.В.Осиповой (фортепиано) и Н.Н. Гуреевой-Ведерниковой (орган). В 2010г. с отличием окончил аспирантуру по специальности орган. Лауреат многих международных фортепианных конкурсов, среди которых Гаргано (Италия) 2004 – 2 премия, Лондон (Англия) 2005 – специальный приз за лучшее исполнение сонаты Д.Скарлатти, Классическое Наследие (Москва, 2005) – 2 премия. Постоянный участник различных российских и международных фестивалей, как с сольными программами, так и в ансамблях. Гарри Еприкян блестяще владеет столь сложным инструментом, как орган, максимально раскрывая все его возможности.

Сергей Колесов (саксофон) – ярчайший российский музыкант-саксофонист, ведущий успешную концертную и педагогическую деятельность по всему миру. Первый российcкий музыкант в истории, осуществивший прорыв в русской школе саксофона и получивший Гран-при самого престижного конкурса, Международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса, Бельгия, 2006г. Выпускник РАМ им.Гнесиных класса профессора Народной артистки России Маргариты Шапошниковой, Сергей Колесов является победителем ряда престижных Международных Конкурсов камерной музыки, таких как International Chamber Music Competition "Salieri-Zinetti", Верона 2010 (Италия) и European Chamber Music Competition, Карлсруэ 2011 (Германия), в дуэте с Еленой Гриневич (фортепиано), тем самым подняв саксофон на уровень исторически признанных классических инструментов.



