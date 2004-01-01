Концептуальный концерт
Концерт молодых мурманских музыкантов, поэтов и прозаиков
Концерт молодых мурманских музыкантов, поэтов и прозаиков
Участники проекта:
Проект «Snowbringer»
Уникальный проект для Мурманской области! Завораживающий музыкальный коктейль: исконно северная электроника в стиле эмбиент, классический обволакивающий звук, светлые и нежные композиции, идеальный саундтрек к северному сиянию.
Алексей Павлов
Молодой прозаик и поэт, участник форума имени Николая Гумилева в Переделкино. Алексей прочтет свое новое прозаическое произведение. Приятный сюрприз для всех любителей романтических историй.
Алёна Кидун
Мурманский поэт и музыкант, победитель конкурса «Под сенью Трифона». Алёна исполнит песни под гитару собственного сочинения и прочтет стихотворения, написанные в современной технике.
Арнольд Ткаленко
Музыкант, поэт и режиссер, участник фестиваля «Сверим наши струны». Арнольд исполнит яркие, эмоциональные песни под гитару на вечные темы, выполненные в современной форме в лучших традициях эстетики западной фолк-музыки.
Поэтическое трио «Северный голос»
Молодой, но уже полюбившийся северянам поэтический проект, объединивший участников и победителей форума имени Николая Гумилева: Ивана Чернышова, Павла Сурнова и Александра Швецова. Поэтическая декламация под музыку: романтика, любовь к родному краю и неизменное поэтическое дыхание – все это «Северный голос».
«Лосины Маршала Потемкина»
По-настоящему легендарная группа, которая сумела покорить сердца слушателей незабываемыми текстами и интересными перформансами с элементами театра. То ироничные, то серьезные Лосины Маршала Потемкина погружают зрителя в собственный мир, полный оригинальных образов и удивительных персонажей.
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