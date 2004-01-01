Концептуальный концерт

Участники проекта:

Проект «Snowbringer»

Уникальный проект для Мурманской области! Завораживающий музыкальный коктейль: исконно северная электроника в стиле эмбиент, классический обволакивающий звук, светлые и нежные композиции, идеальный саундтрек к северному сиянию.

Алексей Павлов

Молодой прозаик и поэт, участник форума имени Николая Гумилева в Переделкино. Алексей прочтет свое новое прозаическое произведение. Приятный сюрприз для всех любителей романтических историй.

Алёна Кидун

Мурманский поэт и музыкант, победитель конкурса «Под сенью Трифона». Алёна исполнит песни под гитару собственного сочинения и прочтет стихотворения, написанные в современной технике.

Арнольд Ткаленко

Музыкант, поэт и режиссер, участник фестиваля «Сверим наши струны». Арнольд исполнит яркие, эмоциональные песни под гитару на вечные темы, выполненные в современной форме в лучших традициях эстетики западной фолк-музыки.

Поэтическое трио «Северный голос»

Молодой, но уже полюбившийся северянам поэтический проект, объединивший участников и победителей форума имени Николая Гумилева: Ивана Чернышова, Павла Сурнова и Александра Швецова. Поэтическая декламация под музыку: романтика, любовь к родному краю и неизменное поэтическое дыхание – все это «Северный голос».

«Лосины Маршала Потемкина»

По-настоящему легендарная группа, которая сумела покорить сердца слушателей незабываемыми текстами и интересными перформансами с элементами театра. То ироничные, то серьезные Лосины Маршала Потемкина погружают зрителя в собственный мир, полный оригинальных образов и удивительных персонажей.