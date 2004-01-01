В 2018 году Генеральное Консульство Королевства Норвегия в городе Мурманске отмечает свое 25-летие. Однако мало кто знает, что ровно сто лет назад в городе Кола находилось самое первое норвежское консульское представительство.

Лекцию «Консул без консульства» прочитает Генеральный Консул Королевства Норвегия в городе Мурманске господин Эрик Сведал. В ней он расскажет о Людвиге Финстаде – первом норвежском консуле, который работал в Коле с 1918 по 1920 гг.

Впервые с этим докладом Эрик Сведал выступил перед участниками Международного исторического семинара имени Торвальда Столтенберга в Киркенесе в октябре 2018 года. Во время подготовки доклада Генеральным консулом были изучены уникальные документальные материалы и редкие архивные фотографии норвежских музеев и архивов, которые наверняка заинтересуют слушателей.