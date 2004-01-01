Конституции Российской Федерации - 25 лет

12 декабря Россия отмечает 25-летие Конституции Российской Федерации. Основной Закон, принятый всенародным голосованием в 1993 году – это нормативно-правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Конституция – атрибут современного общества, который свидетельствует о цивилизованности народа,

уровне его культуры.

На выставке представлена Конституция Российской Федерации, а также книги и журнальные статьи по истории ее создания, развитии конституционного законодательства в нашей стране, о проблемах в осуществлении конституционных прав граждан, о вопросах реализации конституционных положений в стране.

Что произошло за эти 25 лет? Какие реформы привели к воплощению конституционных ценностей, а какие – нет? Об этом и многом другом вы сможете узнать, посетив выставку.

Выставка работает в Зале отраслевой литературы и периодических изданий.