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Конкурс в The OFFICE!

Мурманский конкурс классического кальяна

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Всё очень просто! 27 апреля встретятся лучшие мастера своего дела, лицом к лицу, чтобы узнать кто HOOKAH-ПАПА нашего города!

Задание элементарное: необходимо, в течение 10 минут, сделать два кальяна! (Заданный и свой фирменный микс). Беспристрастное жюри и зрители определят победителя! Лучший забирает весь куш и ценные призы от партнеров и спонсоров! Не забываем документы удостоверяющие личность.

The OFFICE
27 апреля
20:00
Цены

Взнос за участие - 500 р

Заявки на участия оставляйте в группе ВК 

Бронь столов по телефону: 20-99-11 

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