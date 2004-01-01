Конкурс в The OFFICE!

Ограничения: 18+

Всё очень просто! 27 апреля встретятся лучшие мастера своего дела, лицом к лицу, чтобы узнать кто HOOKAH-ПАПА нашего города!

Задание элементарное: необходимо, в течение 10 минут, сделать два кальяна! (Заданный и свой фирменный микс). Беспристрастное жюри и зрители определят победителя! Лучший забирает весь куш и ценные призы от партнеров и спонсоров! Не забываем документы удостоверяющие личность.