Комсомол - не просто возраст

29 октября 2018 года исполняется 100 лет Коммунистическому союзу молодежи. Эта организация сплотила в своих рядах лучших представителей молодого поколения своего времени. Мощнейшее молодежное движение активно участвовало в жизни страны в годы войны и в мирное время. Многие из наших соотечественников когда-то были комсомольцами. До сих пор они с теплотой и трепетом вспоминают времена, когда честь, совесть, ответственность и преданность Родине стояли на первом месте у каждого.

Вечер, посвященный 100-летию комсомола, откроет выступление руководителя Мурманского регионального отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» Михаила Антропова. Специалист Областной научной библиотеки Наталья Пантыкина представит выставку изданий из фонда библиотеки и подборку видематериалов, посвященных юбилею молодежной коммунистической организации. В музыкальной части вечера примет участие самодеятельный коллектив «Астра». В исполнении учащихся Мурманского колледжа искусств прозвучат песни о Мурманске и юности. Завершит вечер выступление хора «Дети войны» под руководством Ии Пашкиной.