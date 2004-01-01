Компьютерные помощники писателя

Видеоконференция о современных технологиях, которые облегчают работу писателей

В ходе видеоконференции участники узнают, как современные цифровые технологии позволяют облегчить жизнь писателя и организовать его работу, какие возможности при создании художественного текста открывают онлайн-сервисы и специальное программное обеспечение.

Лектор – Виктор Бушмин (г. Москва), главный редактор электрожурнала «Запрещено для детей», куратор семинара прозы Всероссийского литературного форума им. Н. Гумилева «Осиянное слово».

На видеоконференцию приглашаются молодые литераторы Мурманска, студенты гуманитарных специальностей и старшеклассники, планирующие поступать на филологическое направление, а также все желающие, интересующиеся современной литературой.