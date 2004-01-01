Комикс Zone

На стадионе «Строитель» состоится «КомиксZone», где МАУ МП «Объединение молодежных центров» устроит грандиозное массовое катание на коньках, приуроченное к Татьяниному дню – традиционному празднику студентов.

«КомиксZone» – это не просто катание на льду, изюминкой мероприятия станет его тематика. В этот вечер все вокруг будет говорить вам о том, что вы попали во вселенную комиксов. Полное погружение в мир Бэтмэна, Супермена, Железного человека, Халка и многих других супергероев. Но как говорил Лекс Лютер Супермену: «Тебе нравится быть героем, но не может существовать герой без злодея». Поэтому наряды персонажей «плохих парней» из комиксов тоже приветствуются в этот день. Самый лучший костюм обязательно получит супернаграду.

Под разогревающую музыку и шум мурманской молодежи будем кататься на коньках, участвовать в конкурсах и фотоквесте, получать море положительных эмоций, выигрывать призы от МАУ МП «Объединение молодежных центров» и партнеров праздника. Организаторами подготовлена широкая развлекательная программа для гостей этого вечера: веселые игры и конкурсы на льду, выбор лучшего костюма, «супергеройская» фотосессия, ледяные ватрушки, творческие выступления спортсменов и многое другое. А всем Татьянам в этот вечер будут вручены приятные подарки.

С 19.00 вход на каток бесплатный, а если ты еще и в обличии своего любимого персонажа комиксов или ты не забыл захватить свой студенческий билет, то держи и коньки в придачу.