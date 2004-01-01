Комфортная городская среда

В этот день участников городского праздника ожидают различные интерактивные площадки, которые будут работать на площади Пять Углов, в Центральном сквере и в сквере на улице Ленинградской, в Ленинском административном округе города Мурманска.

С 12:00 до 13:00 часов состоится городской велопробег, который стартует от памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

С 14:00 до 16:00 часов в Центральном сквере и в сквере на улице Ленинградской будет проведена акция по уходу за деревьями.

На территории возле фонтана в Центральном сквере города Мурманска будут проведены следующие площадки:

14:00-18:00

акция по сбору батареек, пластика и макулатуры – каждый желающий может сдать отработанные батарейки, пластик и макулатуру для их дальнейшей утилизации без вреда для природы

площадка «Буккроссинг» и уличные выступления чтецов

14:00-15:00

спортивный праздник «Родной двор — родной город»

15:00-16:00

уличные соревнования на беговелах для детей дошкольного и младшего школьного возраста

15:00-17:00

акция «Зеленый десант» — организаторами подготовлена рассада, которую мурманчане смогут пересадить в торфяной стаканчик и забрать с собой

В сквере на улице Ленинградской мурманчан и гостей города ожидают:

14:00

открытие проекта «Городские истории» (возле здания бывшего кинотеатра «Родина») который, впервые будет проводиться в нашем городе

14:00-18:00

отборочный этап XX Открытого молодежного фестиваля уличной культуры «Двигатель» (сценический комплекс)

акция «Фримаркет» — на территории сквера будут установлены вешалки открытого типа (с плечиками) куда все желающие могут принести одежду и обменять ее на другую

15:00-18:00

выставка арт-объектов «Поделки из вторсырья»

интерактивные молодежные площадки («Путешествие в Средневековье», «Мехенди», мелковая фотозона, фотосушка)

уличные мастер-классы «Поделки из вторсырья» («Бесконечные блокноты» – ручное изготовление блокнотов из бумаги и картона, «Открой в себе художника» — создание шедевров при помощи подручных материалов, «Украшения из фантиков», «Картины из мусора» и другие)

фотозона «Стрит-арт»

В рамках фестиваля на площади Пять Углов перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» будет организована уличная торговля, а также, впервые, будет размещен открытый скейт-парк, который останется работать все лето.

С 16:00 до 18:00 часов на площади Пять Углов будут проведены показательные выступления клубов исторической реконструкции, на которых гости праздника смогут поучаствовать в упражнении «Спортивный меч» и сразиться с противником с помощью безопасного поролонового орудия.

С 16:00 до 19:00 часов на большой сцене перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» состоится праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города Мурманска, в завершение которой реализуется массовый запуск мыльных пузырей традиционная городская акция — «Мой мыльный Мурманск».

Организаторами разработана яркая фирменная символика фестиваля и все желающие смогут получить в подарок памятные сувениры (флажок и наклейку), а волонтеры фестиваля будут иметь знаки отличия – фирменная кепка и накидка.