Комфортная городская среда
Городской праздник, посвященный открытию фестиваля
Городской праздник, посвященный открытию фестиваля
В этот день участников городского праздника ожидают различные интерактивные площадки, которые будут работать на площади Пять Углов, в Центральном сквере и в сквере на улице Ленинградской, в Ленинском административном округе города Мурманска.
С 12:00 до 13:00 часов состоится городской велопробег, который стартует от памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
С 14:00 до 16:00 часов в Центральном сквере и в сквере на улице Ленинградской будет проведена акция по уходу за деревьями.
На территории возле фонтана в Центральном сквере города Мурманска будут проведены следующие площадки:
14:00-18:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-17:00
В сквере на улице Ленинградской мурманчан и гостей города ожидают:
14:00
14:00-18:00
15:00-18:00
В рамках фестиваля на площади Пять Углов перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» будет организована уличная торговля, а также, впервые, будет размещен открытый скейт-парк, который останется работать все лето.
С 16:00 до 18:00 часов на площади Пять Углов будут проведены показательные выступления клубов исторической реконструкции, на которых гости праздника смогут поучаствовать в упражнении «Спортивный меч» и сразиться с противником с помощью безопасного поролонового орудия.
С 16:00 до 19:00 часов на большой сцене перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» состоится праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города Мурманска, в завершение которой реализуется массовый запуск мыльных пузырей традиционная городская акция — «Мой мыльный Мурманск».
Организаторами разработана яркая фирменная символика фестиваля и все желающие смогут получить в подарок памятные сувениры (флажок и наклейку), а волонтеры фестиваля будут иметь знаки отличия – фирменная кепка и накидка.
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