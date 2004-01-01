Комментарии к личному счастью

Новая глава концептуального проекта «Путешествие» Творческого Союза «Снежный Лев» из г. Мончегорска. Автор запечатлела моменты, которые стали счастливыми для её персонажей. На фотографиях – счастливые пары, молодые и не очень, моменты свадеб, семейные сцены.

Большая часть жанровых фотоснимков «мгновенного реагирования» сделана в разных местах Планеты Земля во время путешествий

Отбор и обработку снимков произвел Александр Мамакин.

На выставке представлено 16 работ.