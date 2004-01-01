Комментарии к личному счастью
Фотовыставка Светланы Мамакиной
Фотовыставка Светланы Мамакиной
Новая глава концептуального проекта «Путешествие» Творческого Союза «Снежный Лев» из г. Мончегорска. Автор запечатлела моменты, которые стали счастливыми для её персонажей. На фотографиях – счастливые пары, молодые и не очень, моменты свадеб, семейные сцены.
Большая часть жанровых фотоснимков «мгновенного реагирования» сделана в разных местах Планеты Земля во время путешествий
Отбор и обработку снимков произвел Александр Мамакин.
На выставке представлено 16 работ.
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