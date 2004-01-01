Команда – «Взлет!»

На экспозиции представлены художественные произведения разного жанра, повествующие о летчиках, конструкторах самолетов, космонавтах и космических приключениях.

Известное произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» рассказывает подлинную историю подвига Героя Советского Союза, летчика Алексея Маресьева.

Дебютный сборник современного прозаика Роальда Даля «Перехожу на прием» посвящен историям, связанным главным образом с авиаторским, военным опытом автора.

Роман знаменитого испанского писателя Фернандо Мариаса «Где кончается небо» – это история военного летчика, совсем еще мальчиком посланного шпионом в дом к людям, с которыми потом его навсегда свяжет судьба. За эту книгу Фернандо Мариас был награжден Национальной премией Испании по литературе.

Знаменитый «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери представлен на выставке в виде издания с авторскими рисунками. Мудрая и человечная сказка-притча о дружбе и любви, верности и долге, красоте и нетерпимости к злу.

Энди Вейер – американский писатель, который получил известность благодаря научно-фантастическому роману «Марсианин». Книга повествует об астронавте, который в результате аварии оказался в ловушке на Марсе и вынужден искать решение непростых задач: выжить в этом негостеприимном месте, а затем вернуться на Землю. На выставке представлена еще одна книга автора – фантастический роман «Артемида» – о единственном городе на Луне и его жителях.

Один из лучших и популярных циклов в писательском наследии знаменитого Пола Андерсона – сборник «Патруль времени». В нем повествуется о приключениях созданной в далеком будущем оперативной группы, стоящей на страже законов эволюции и истории.

Классика мировой фантастики – два цикла ранних рассказов Роберта Хайнлайна «Человек, который продал Луну» и «Зеленые холмы Земли». Атмосферные произведения помогают прочувствовать удивительную осязаемость фантастического мира, безудержное стремление героев заглянуть за горизонт, в будущее.

Ричард Дэвис Бах – один из самых популярных американских писателей, получивший мировую известность благодаря повести-притче «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». А произведение «Чужой на земле», представленное на выставке, по праву считается одним из лучших, написанных автором. Изложение в романе ведется от лица летчика, который образует единое целое со своим самолетом.