Ограничения: 18+

Йо, Мурманск! Для всех любителей регги, хип-хопа, джангла у нас хорошая новость: к нам летит на крыльях рагга джангла невероятно талантливый reggae-артист и битмейкер – Коля Маню!

Приходите настроить свои приёмники на позитивные волны, и да прибудет с нами сила!

Вас ожидает презентация нового альбома «BAADMANTOWN», который был признан лучшим регги альбомом на русском языке в 2016 году.

Все его треки насыщенны смыслом и позитивом, который сразу же передается слушателю. Когда слушаешь треки Коли Маню, на мгновение забываешь, что он из Тольятти. Настолько порой аутентично и по-ямайски солнечно звучат его песни. Мало того, что все песни у него, как водится, сплошь про радость, солнце, свержение Вавилона, так еще и вокал такой, будто поет настоящий кингстонский бадман.