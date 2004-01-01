Кольский. Знакомый незнакомец

В Год экологии в России в Мурманской областной научной библиотеке начинает работу лекционная площадка «Край, в котором я живу». В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра.

Кольский полуостров и Мурманская область – синонимы ли это? Почему горы Хибины такие невысокие? Растут ли на северной земле орхидеи? Есть ли у нас вечная мерзлота? Что такое «строматолиты»? На эти и многие другие вопросы ответит Ольга Викторовна Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской Академии Наук, член Русского ботанического общества.