Читать книги не выходя из дома? Легко!

Заходите в электронную библиотеку «Кольский Север». В ней содержится около 8000 книг, статей из журналов, газет и сборников, аудио, видео и фотодокументов о Мурманской области.

В разделе «Авторы Мурмана» вы найдете произведения более 260 современных писателей, поэтов, журналистов, историков, краеведов, фотографов, художников, музыкантов Кольского севера.

Уникальные и редкие материалы собраны в коллекции: «Освоение Кольского Севера», «Кольские саамы», «Сохраняя память о войне», «Святыни Кольского Севера», «История освоения Арктики», «Поморы», «Театральная коллекция» и другие.

Электронная библиотека доступна по ссылке.