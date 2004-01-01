Кольский Север

В фотоконкурсе, который проводится в целях привлечение внимания посредством фотографии к историческому прошлому и настоящему Кольского Севера, могут принять участие жители Мурманской области вне зависимости от возраста.

Участники могут направить на конкурс не более трех работ в следующих номинациях:

«Сохраняя народные традиции»

«Я и моя семья»

«Единение с природой»

На конкурс могут быть представлены фотографии, сюжетно связанные с историческим прошлым и настоящим Кольского Севера, в том числе с культурой коренного народа саами (с элементами национальной одежды, национальных видов спорта, национальной кухни, изделий народно-прикладного творчества), с семейными традициями и бытом, с природой Мурманской области.

Работы для участия в конкурсе необходимо направлять на электронный адрес: centr_kmns@inbox.ru (с пометкой «Фотоконкурс» в теме сообщения).

Победители будут выбраны на основе подсчета отметок «Мне нравится», полученных в ходе открытого голосования в социальной сети «Вконтакте», которое будет проходить с 28 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года.

Организаторы: государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера»