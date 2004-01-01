Кольский Север в изданиях XIX-XX вв.

На выставке представлены сочинения известных писателей-беллетристов Сергея Максимова, Василия Немировича-Данченко, Константина Случевского, участвовавших в литературном освоении Кольского полуострова. Их путевые очерки раскрывают всеобъемлющую картину жизни нашего края в XIX - нач. XX вв.: состояние промыслов и торговли, быт и уклад разных слоев населения, духовную жизнь, ход начавшейся колонизации Мурманского берега, образование, медицинское и лесное дело.

На экспозиции можно увидеть книгу «Год на Севере» Сергея Максимова (1859), которую, по свидетельству современников, «читали нарасхват». Три главы этого раритета - «Кола», «Мурман», «Терский берег Белого моря» - посвящены нашему краю. Сам автор за свой труд был удостоен золотой медали Русского географического общества.

Большой интерес представляет журнал «Отечественные записки» за 1874 год с первой публикацией очерков «За Северным полярным кругом» Василия Немировича-Данченко.

О посещении Мурмана в 1885 году великим князем Владимиром Александровичем рассказывается в книгах «По Северу России» (1886) и «По Северо-Западу России» (1897) Константина Случевского, который сопровождал великого князя в этой поездке. Оба этих издания, богато иллюстрированные и сохранившие оригинальные переплеты столетней давности, также экспонируются на выставке.

Из представленных книг особо следует выделить сочинение «Русские лопари» известного историка и этнографа Николая Харузина, которое на сегодняшний день считается классикой российской этнографии. В 1887 году Харузин вместе со своей сестрой Верой Николаевной приезжает на Кольский полуостров. Они отправляются по маршруту Кандалакша – Кола – Нотозеро, посещают лопарские погосты. Итогом этой поездки стал фундаментальный труд «Русские лопари» (1890), удостоенный золотой медали Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.