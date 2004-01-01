Хип-Хоп Замес
Вечеринка в честь открытия новой площадки «Кольский Рэп»
На Кольской музыкальной сцене очень много талантливых Артистов. И с каждым днём, интерес к музыке у наших людей растёт. Но, к сожалению, о многих из них Кольский слушатель никогда не слышал. И поэтому, чтобы познакомить всех артистов Кольской Рэп сцены со слушателями, мы решили создать площадку, где ежедневно мы будем выкладывать творчество наших людей, как популярных, так и тех, о ком никто никогда не слышал. И в честь данной площадки (ради ее популяризации и пиара Артистов) мы устраиваем Хип-Хоп замес. Заяви о себе, выйди и покажи на что ты способен!
На майках:
L' Win
L-Crown (презентация новых треков)
Yung Huckster
Nick Сap
Амба
Ники Ру
ONEDR
Запас
RGDS
VIBEHUNTER (презентация альбома и нового клипа)
В программе:
Рэп Баттл
Открытый Микрофон
Конкурсы
Призы (море бухла)
Фото и Видео отчёт
Ведущий всего этого события - VND3R
На пульте: Dj Dikiy
Вход - 100 р.
Столики - 300 р.