На Кольской музыкальной сцене очень много талантливых Артистов. И с каждым днём, интерес к музыке у наших людей растёт. Но, к сожалению, о многих из них Кольский слушатель никогда не слышал. И поэтому, чтобы познакомить всех артистов Кольской Рэп сцены со слушателями, мы решили создать площадку, где ежедневно мы будем выкладывать творчество наших людей, как популярных, так и тех, о ком никто никогда не слышал. И в честь данной площадки (ради ее популяризации и пиара Артистов) мы устраиваем Хип-Хоп замес. Заяви о себе, выйди и покажи на что ты способен!

На майках:

L' Win

L-Crown (презентация новых треков)

Yung Huckster

Nick Сap

Амба

Ники Ру

ONEDR

Запас

RGDS

VIBEHUNTER (презентация альбома и нового клипа)



В программе:

Рэп Баттл

Открытый Микрофон

Конкурсы

Призы (море бухла)

Фото и Видео отчёт

Ведущий всего этого события - VND3R

На пульте: Dj Dikiy