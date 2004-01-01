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Хип-Хоп Замес

Вечеринка в честь открытия новой площадки «Кольский Рэп»

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События: Вечеринки.

На Кольской музыкальной сцене очень много талантливых Артистов. И с каждым днём, интерес к музыке у наших людей растёт. Но, к сожалению, о многих из них Кольский слушатель никогда не слышал. И поэтому, чтобы познакомить всех артистов Кольской Рэп сцены со слушателями, мы решили создать площадку, где ежедневно мы будем выкладывать творчество наших людей, как популярных, так и тех, о ком никто никогда не слышал. И в честь данной площадки (ради ее популяризации и пиара Артистов) мы устраиваем Хип-Хоп замес. Заяви о себе, выйди и покажи на что ты способен!

На майках:

L' Win
L-Crown (презентация новых треков)
Yung Huckster
Nick Сap
Амба
Ники Ру
ONEDR
Запас
RGDS
VIBEHUNTER (презентация альбома и нового клипа) 

В программе:

Рэп Баттл

Открытый Микрофон

Конкурсы

Призы (море бухла)

Фото и Видео отчёт

Ведущий всего этого события - VND3R

На пульте: Dj Dikiy

Ставка
15 апреля
22:00
Цены

Вход - 100 р.

Столики - 300 р.

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