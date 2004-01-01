Кольские наигрыши

В конкурсе примут участие оркестры и ансамбли русских народных инструментов, а также солисты из культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов: Мурманск, Кола, Кировск, Кандалакша, Полярные Зори и п. Сафоново. Всего в оргкомитет поступило 14 заявок.

Участники конкурса представят программы, в которых прозвучат обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки, произведения Мурманских композиторов, произведения для солистов в сопровождении ансамбля.

Конкурсанты будут соревноваться в следующих номинациях:

детские ансамбли и оркестры русских народных инструментов (до 14 лет)

взрослые ансамбли и оркестры русских народных инструментов (от 15 лет)

малые формы (соло, дуэты, трио)

Все участники конкурса награждаются дипломами. Победители в каждой номинации награждаются дипломом Лауреата I, II, III степени.