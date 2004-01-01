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Кольские наигрыши

Областной открытый конкурс ансамблей и оркестров русских народных инструментов

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События: Концерты, Конкурсы.

В конкурсе примут участие оркестры и ансамбли русских народных инструментов, а также солисты из культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов: Мурманск, Кола, Кировск, Кандалакша, Полярные Зори и п. Сафоново. Всего в оргкомитет поступило 14 заявок.

Участники конкурса представят программы, в которых прозвучат обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки, произведения Мурманских композиторов, произведения для солистов в сопровождении ансамбля.

Конкурсанты будут соревноваться в следующих номинациях:

детские ансамбли и оркестры русских народных инструментов (до 14 лет)
взрослые ансамбли и оркестры русских народных инструментов (от 15 лет)
малые формы (соло, дуэты, трио)

Все участники конкурса награждаются дипломами. Победители в каждой номинации награждаются дипломом Лауреата I, II, III степени. 

Цены

Дополнительная информация и подробная программа семинара: 45-75-35

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