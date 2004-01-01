Кольские карты

Встреча в рамках лектория «Край, в котором я живу»

Географическая карта – это изображение поверхности Земли в уменьшенном виде. Данные, которые размещаются на картах, при умелом чтении превращаются из абстрактных цифр и слов в информацию про конкретную территорию. Что же в таком случае могут рассказать карты Мурманской области – от Кольских карт времен средневекового шведского картографа Олуса Магнуса и до наших дней?

Обо всем многообразии карт нашего региона расскажет руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, член Русского ботанического общества Ольга Петрова.