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Кольские карты

Встреча в рамках лектория «Край, в котором я живу»

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События: Лекции.

Географическая карта – это изображение поверхности Земли в уменьшенном виде. Данные, которые размещаются на картах, при умелом чтении превращаются из абстрактных цифр и слов в информацию про конкретную территорию. Что же в таком случае могут рассказать карты Мурманской области – от Кольских карт времен средневекового шведского картографа Олуса Магнуса и до наших дней?

Обо всем многообразии карт нашего региона расскажет руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, член Русского ботанического общества Ольга Петрова.

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