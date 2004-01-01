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Кольская земля

Презентация сборника песен 

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События: Концерты.

Выпуск сборника «Кольская земля» приурочен к 80-летию со дня образования Мурманской области. Он является своеобразным творческим подарком, как для любителей, так и для профессионалов вокально-хорового жанра. В сборник вошли лучшие песни и романсы, написанные членом любительского объединения «Композиторы Заполярья» Е.В. Ростовской на стихи В.Л. Тимофеева, которые зрители услышат во время концертной программы.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-90-36
Касса дворца: 8 (8152) 45-43-23

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