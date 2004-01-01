Выпуск сборника «Кольская земля» приурочен к 80-летию со дня образования Мурманской области. Он является своеобразным творческим подарком, как для любителей, так и для профессионалов вокально-хорового жанра. В сборник вошли лучшие песни и романсы, написанные членом любительского объединения «Композиторы Заполярья» Е.В. Ростовской на стихи В.Л. Тимофеева, которые зрители услышат во время концертной программы.