Кольская земля
Презентация сборника песен
Презентация сборника песен
Выпуск сборника «Кольская земля» приурочен к 80-летию со дня образования Мурманской области. Он является своеобразным творческим подарком, как для любителей, так и для профессионалов вокально-хорового жанра. В сборник вошли лучшие песни и романсы, написанные членом любительского объединения «Композиторы Заполярья» Е.В. Ростовской на стихи В.Л. Тимофеева, которые зрители услышат во время концертной программы.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-90-36
Касса дворца: 8 (8152) 45-43-23
Концерт оркестра с новой программой
Музыкально-литературная композиция по книге Ярослава Гашека