Кольская рыбалка 2017
Соревнования по ловле сёмги нахлыстом
Соревнования по ловле сёмги нахлыстом
Приглашаем всех желающих принять участие в Фестивале «Кольская рыбалка 2017» по нахлысту!
Соревнования проводятся по нескольким дисциплинам:
Соревнования личные, принять участие могут все желающие, в срок заявившие о своём участии и внесшие регистрационный сбор. Проводятся независимо от погодных условий.
Приезжайте с группами поддержки, болельщиками, будет интересно! Планируется презентация удилищ Gaelforce! На соревнованиях можно будет ознакомиться и приобрести продукцию этой фирмы, а также попробовать и заказать удилища Gaelforce. Для пробы будет представлено рыболовное удилище Destination 8/9 класса (6 частей).
Программа фестиваля:
07:00-09:00 – Сбор, регистрация участников, жеребьевка, чаепитие
09:30 – Открытие Фестиваля, расстановка по пулам, подготовка
10:00-17:00 – Соревнование по лову рыбы
13:00-14:00 – Обед
17:30-20:00 – Соревнования на дальность заброса 1-ручным и 2-ручным удилищами
20:00-20:30 – Подведение итогов судьями соревнований
20:30 – Торжественное награждение победителей соревнования, закрытие фестиваля
Призовые номинации:
«Личный зачет» (I,II,III места) – определяются по наибольшей сумме очков набранных в обоих видах соревнований: дальность заброса 2-ручным, 1-ручным удилищем и масса пойманной рыбы.
Шесть дополнительных призовых номинаций вне зачета.
Заявки принимаются до 7 июля 2017 г. на электронный адрес: tatiana_lu@mail.ru Бланк заявки можно скачать по ссылке.
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Место проведения: Мурманская область, пос. Шонгуй, река Кола, на участке ниже автомобильного моста через р. Колу по двум берегам.
Стоимость участия:
Мурманская область – 1990 р.
Граждане РФ – 2300 р.
Справки по телефону: +7 (921) 280-28-28
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