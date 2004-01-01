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Кольская рыбалка 2017

Соревнования по ловле сёмги нахлыстом

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События: Спорт, Соревнование, Фестивали.

Приглашаем всех желающих принять участие в Фестивале «Кольская рыбалка 2017» по нахлысту!

Соревнования проводятся по нескольким дисциплинам:

  • лов рыбы
  • дальность заброса 2-ручным и 1-ручным удилищем

Соревнования личные, принять участие могут все желающие, в срок заявившие о своём участии и внесшие регистрационный сбор. Проводятся независимо от погодных условий.

Приезжайте с группами поддержки, болельщиками, будет интересно! Планируется презентация удилищ Gaelforce! На соревнованиях можно будет ознакомиться и приобрести продукцию этой фирмы, а также попробовать и заказать удилища Gaelforce. Для пробы будет представлено рыболовное удилище Destination 8/9 класса (6 частей).

Программа фестиваля:

07:00-09:00 – Сбор, регистрация участников, жеребьевка, чаепитие 
09:30 – Открытие Фестиваля, расстановка по пулам, подготовка
10:00-17:00 – Соревнование по лову рыбы 
13:00-14:00 – Обед 
17:30-20:00 – Соревнования на дальность заброса 1-ручным и 2-ручным удилищами 
20:00-20:30 – Подведение итогов судьями соревнований 
20:30 – Торжественное награждение победителей соревнования, закрытие фестиваля

Призовые номинации:

«Личный зачет» (I,II,III места) – определяются по наибольшей сумме очков набранных в обоих видах соревнований: дальность заброса 2-ручным, 1-ручным удилищем и масса пойманной рыбы.

Шесть дополнительных призовых номинаций вне зачета.

Заявки принимаются до 7 июля 2017 г. на электронный адрес: tatiana_lu@mail.ru Бланк заявки можно скачать по ссылке.

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Место проведения: Мурманская область, пос. Шонгуй, река Кола, на участке ниже автомобильного моста через р. Колу по двум берегам. 

Город Мурманск
8 июля
07:00 - 20:00
Цены

Стоимость участия:

Мурманская область – 1990 р.

Граждане РФ – 2300 р.

Справки по телефону: +7 (921) 280-28-28

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