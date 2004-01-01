Кольская осень 2017

Соревнования включают в себя 3 велогонки, каждая из которых является этапом Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе.

Программа соревнований:

26 августа.

Индивидуальная гонка на время с раздельным стартом. Проводится на автодороге «подъезд к аэропорту Мурманск». Дистанции - 10 и 20 км. Место старта и финиша - в районе птицефабрики «Снежная». Время старта первого участника - 11.00.

Групповая гонка по кругам. Проводится в г. Кола по кольцевому маршруту по улицам Поморская и проспекту Защитников Заполярья. Дистанции - 10,2 км (6 кругов), 17 км (10 кругов) и 34 км (20 кругов). Место старта и финиша - в центре проспекта Защитников Заполярья между домом №14 и сквером. Время старта первого заезда - 16.00.

27 августа.

Групповая гонка. Проводится с площади от дома по адресу г. Кола ул. Капитана Миронова д. 1А с выездом на автодорогу «подъезд к аэропорту Мурманск». Дистанции 57 км (2 круга), 109 км (4 круга). Финиш велогонки - в районе птицефабрики «Снежная». В 11.00 начало движения в сопровождении машины ГИБДД – старт с ходу.

Каждый участник обязан иметь оригинал договора страхования от несчастного случая, отметку о допуске врача в заявке на соревнования, или индивидуальную медицинскую справку – допуск к соревнованиям. Взрослые участники от 18 лет и старше могут быть допущены по личному заявлению о персональной ответственности за состояние своего здоровья во время соревнований.

Заявки на участие в соревнованиях предоставляются в электронном виде на электронню почту.

По результатам 3-х гонок определяются победители соревнований. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Абсолютные победители награждаются грамотами, медалями Комитета, Кубками Федерации.

Подведение итогов и награждение победителей и призеров соревнований состоится 27 августа в 15:00 в помещении Физкультурно-оздоровительного центра г. Кола. (проспект Защитников Заполярья, дом № 3).

Вниманию автомобилистов: в связи с проведением Чемпионата будет ограничено движение на автодороге, подъезду к аэропорту Мурманск 26 августа с 11-00 до 13-00 и 27 августа с 11-00 до 15-00.