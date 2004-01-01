Один из самых преуспевающих продюсеров и диджеев Европы в Мурманске!

Ограничения: 18+ FC/DC

«Северный проект» соберет всех любителей современной клубной электронной музыки! Это грандиозное событие известно каждому поклоннику танцевальной музыки Кольского полуострова. Событие, которого ждали все любители ночной жизни – провести ночь под музыку самых лучших клубных диджеев нашего города, страны и мира!

Специальный гость: Kolombo

Kolombo – один из самых преуспевающих и широко известных продюсеров и диджеев Европы. Он является трендсеттером в современной танцевальной музыке.

Olivier Gregoire под своим известным именем KOLOMBO выпустил множество релизов и ремиксов на таких лейблах мира как Kompakt, Noir Music, Turbo, Eskimo, Future Classic, Systematic, Boxer, Strobe Music, Lektroklash, Color, Blu-Fin, Jackmoves, Dirty Dancing, Kitt Ball, Destination, Artminimal и др.

Он также вместе со свои другом Джеромом владеет собственным лейблом Loulou Records, пишет совместные треки и выступает под именем Loulou players. Лейбл зарекомендовал себя как лэйбл с хаус-музыкой, с ловкостью, находящий будущих талантов при поддержке таких известных продюсеров, как Mandy, Richy Ahmed, Solomun, Ivan Smagghe, H.O.S.H, Wally Lopez, Chlöé...

Kolombo совместил множество направлений от электро до минимала для создания индивидуального стиля не теряя при этом современного танцевального электро-звучания.

Трудолюбие, постоянство, здравый смысл и отличные технические навыки – это ключевые элементы успеха KOLOMBO в танцевальной музыке!