Колесо любви

Актеры сериала «Кармелита» в Мурманске!

В программе цыганского шоу:

Виртуозный живой звук – гитары, скрипки, бубны. «Цыганская венгерка», «Чардаш» и другие.

Самые известные цыганские хиты и таборные песни – «Очи черные», «Мохнатый шмель», «Эх, раз, еще раз...», «Дорогой длинною», «Спрячь за высоким забором», «Ручеек», «Нанэ цоха», «Хоп-хоп», «Солнышко», «Кибитка» и многие другие...

Песни из кинофильмов – «Кармелита», «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Жестокий романс», «Цыган».

Старинные цыганские романсы – «Невечерняя», «А на последок я скажу», «Только раз» и другие...

Зажигательные танцы: цыганская венгерка - чечётка, «Цыганочка с выходом», сольные и массовые таборные танцы!

Многообразие костюмов – яркая и красочная цыганская палитра!