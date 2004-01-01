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Колесо фортуны

Остроумная сатирическая комедия по культовому роману Юрия Полякова «Козленок в молоке»

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Все начинается с необычного пари, а становится смешной историей про мнимого писателя, ненаписанный роман и вполне реальную литературную премию...

Подвыпившие в Доме литераторов писатели спорят: можно ли с помощью PR-технологий из первого встречного прохожего сделать великого писателя?

Возможно ли, чтобы полуграмотный работяга cо стройки превратился в гениального богемного писателя – авангардиста? Вот он – золотой час имиджмейкера! Но наступает момент, когда что-то выходит из-под контроля… Зрителей ожидает уморительная комедия! Увлекательная интрига, отличный юмор и великолепная игра известных театральных и киноактёров делают спектакль одной из самых ярких антреприз в городской афише.

Актёры: Максим Важов, Иван Жидков, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова, Евгений Сидихин, Павел Майков, Валентина Мазунина.

Атлантика
5 декабря
19:00
Цены

1550-3350 р.

Билеты можно приобрести по ссылке

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